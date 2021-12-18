Сайядманеш: «Украина и «Заря» останутся в моем сердце»

Аллахьяр Сайядманеш / Фото: FootBoom

Иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш высказался о периоде карьеры в Украине.

– Однозначно, разве в этом можно сомневаться? Думаю, каждый желающей может посмотреть, как мы с Шахабом прогрессировали в этой стране. В Украине хороший футбол, в нем игроки могут добиться развития.

– Хотел бы вернуться сюда в будущем?

– Украина и «Заря» навсегда останутся в моем сердце.