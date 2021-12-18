Зарядил от души! В Турции был забит красивейший мяч с центра поля
Сайядманеш: «Украина и «Заря» останутся в моем сердце»
Иранский форвард покинул команду Скрипника
Аллахьяр Сайядманеш / Фото: FootBoom
Иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш высказался о периоде карьеры в Украине.
– Советовал бы ты иранцам ехать играть в Украину?
– Однозначно, разве в этом можно сомневаться? Думаю, каждый желающей может посмотреть, как мы с Шахабом прогрессировали в этой стране. В Украине хороший футбол, в нем игроки могут добиться развития.
– Хотел бы вернуться сюда в будущем?
– Украина и «Заря» навсегда останутся в моем сердце.
Напомним, Сайядманеш сообщил, что покидает «Зарю» после матча с «Динамо» (1:1).
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