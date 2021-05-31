Аллахьяр: «Слышал про интерес со стороны «Динамо» и «Шахтера»
Сайядманеш ждет нового тренера «Фенербахче» перед переходом в «Зарю»
Форвард не против остаться в Украине
Фото: ФК Заря
Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш пока не определился со своим будущим.
Его контракт принадлежит «Фенербахче», который пока без тренера. Форвард ждет назначение нового наставника, перед тем, как решить свое будущее.
У «Зари» есть право выкупа футболиста, но пока луганский клуб не обращался к туркам. Аллахьяр не против остаться в Украине. К нему есть интерес со стороны «Шахтера» и «Динамо».
«Фенербахче» может возглавить Сергей Ребров.
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