Сайядманеш ждет нового тренера «Фенербахче» перед переходом в «Зарю»

Форвард не против остаться в Украине

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш пока не определился со своим будущим.

Его контракт принадлежит «Фенербахче», который пока без тренера. Форвард ждет назначение нового наставника, перед тем, как решить свое будущее.

У «Зари» есть право выкупа футболиста, но пока луганский клуб не обращался к туркам. Аллахьяр не против остаться в Украине. К нему есть интерес со стороны «Шахтера» и «Динамо».

«Фенербахче» может возглавить Сергей Ребров.