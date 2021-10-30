«Сбор урожая» в Бундеслиге продолжается. «Бавария» переманит одного из лидеров «Боруссии Д»

Мюнхенцы собирают лучших футболистов немецкого чемпионата

Торган Азар / фото - New-in-24

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на вингера дортмундской «Боруссии» Торгана Азара, сообщает todofichajes.

Юлиан Нагельсманн хочет еще больше усилить атаку команду, которая и так пестрит громкими именами.

Азар показывает уверенную игру в составе «шмелей» и сборной Бельгии, где выглядит даже сильнее, чем его звездный брат – Эден Азар.

Авторитетный портал Tranfermarkt оценивает хавбека в 27 миллионов евро, но дортмундцы не отдадут его меньше, чем за 40 миллионов.

За 10 матчей текущего сезона бельгиец забил три гола.

«Бавария», что с тобой? Мюнхенская команда сгорела 0:5 и с позором вылетела из Кубка Германии.