«Сбор урожая» в Бундеслиге продолжается. «Бавария» переманит одного из лидеров «Боруссии Д»

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Мюнхенцы собирают лучших футболистов немецкого чемпионата
30 октября 12:28
Торган Азар / фото - New-in-24
Мюнхенская «Бавария» нацелилась на вингера дортмундской «Боруссии» Торгана Азара, сообщает todofichajes.
Юлиан Нагельсманн хочет еще больше усилить атаку команду, которая и так пестрит громкими именами.
Азар показывает уверенную игру в составе «шмелей» и сборной Бельгии, где выглядит даже сильнее, чем его звездный брат – Эден Азар.
Авторитетный портал Tranfermarkt оценивает хавбека в 27 миллионов евро, но дортмундцы не отдадут его меньше, чем за 40 миллионов.
За 10 матчей текущего сезона бельгиец забил три гола.
«Бавария», что с тобой? Мюнхенская команда сгорела 0:5 и с позором вылетела из Кубка Германии.
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