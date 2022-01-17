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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Сборная Бельгии не отпустила Мартинеса в «Эвертон»

Испанец был не против вернуться в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:17
Сборная Бельгии не отпустила Мартинеса в «Эвертон»
Фото: AFP

Сборная Бельгии не отпустила главного тренера Роберто Мартинеса в АПЛ.

Испанского наставника хотел вернуть «Эвертон». Английский клуб направил запрос в Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию по поводу приглашения специалиста но получил отказ.

Бельгия не хочет искать нового тренера на замену нынешнему, а совмещать два поста одновременно ему не позволят. Сам испанец был не против вернуться в бывший клуб.

Мартинес ранее работал в «Эвертоне» с 2013 по 2016-й годы.

Накануне, клуб уволил Рафаэля Бенитеса.

Андрей Усмонов
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Теги

Эвертон сборная Бельгии (футбол) Роберто Мартинес

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