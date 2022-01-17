Моуриньо отказался тренировать «Эвертон» Миколенко
Сборная Бельгии не отпустила Мартинеса в «Эвертон»
Испанец был не против вернуться в АПЛ
18:17
Фото: AFP
Сборная Бельгии не отпустила главного тренера Роберто Мартинеса в АПЛ.
Испанского наставника хотел вернуть «Эвертон». Английский клуб направил запрос в Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию по поводу приглашения специалиста но получил отказ.
Бельгия не хочет искать нового тренера на замену нынешнему, а совмещать два поста одновременно ему не позволят. Сам испанец был не против вернуться в бывший клуб.
Мартинес ранее работал в «Эвертоне» с 2013 по 2016-й годы.
Накануне, клуб уволил Рафаэля Бенитеса.
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