Сборная Болгарии огласила заявку на матч с Украиной
Сборная Болгарии огласила заявку на предстоящие матчи.
В одной из них команда сыграет с Украиной. В заявке 25 игроков, сообщает УАФ.
Вратари: Николай Михайлов («Левски»), Иван Караджов («Арда»), Светослав Вуцов («Славия»).
Защитники: Васил Божиков («Слован», Словакия), Петко Христов («Специя», Италия), Димитар Велковски («Серкль Брюгге», Бельгия), Эдиссон Йорданов («Вестерло», Бельгия), Андреа Христов («Славия»), Иван Турицов (ЦСКА), Алекс Петков («Арда»).
Полузащитники: Георги Костадинов («Арсенал» Тула, Россия), Кристиян Малинов («Левен», Бельгия), Илиан Илиев («Аполлон», Кипр), Момчил Цветанов («Кангвон», Южная Корея), Тодор Неделев («Ботев»), Ивайло Чочев («ЦСКА 1948»), Доминик Янков («Лудогорец»), Борислав Цонев, Радослав Цонев (оба – «Левски»), Радослав Кирилов («Славия»).
Нападающие: Атанас Илиев («Асколи», Италия), Станислав Иванов («Чикаго Фейр», США), Кирил Десподов («Лудогорец»), Димитар Илиев, Георги Минчев (оба – «Локомотив» Пловдив).
Матч с Украиной состоится 11 ноября.
Игра состоится в Одессе на стадионе «Черноморец».
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