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Сборная Бразилии не потеряла ни одного очка за пять матчей отбора на ЧМ-2022

Очередной «жертвой селесао» стала команда Эквадора
Футбол В мире
07:37
Сборная Бразилии не потеряла ни одного очка за пять матчей отбора на ЧМ-2022
Фото - Бразильская конфедерация футбола

В пятом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Бразилии дома переиграла Эквадор.

Забитых мячей пришлось ждать до заключительной трети игры. Счет открыл Ришарлисон. На последних минутах ударом с точки Неймар закрепил преимущество «селесао».

Команда идет без потерь в очках, опережая Аргентину в турнирной таблице на четыре пункта. Эквадор отстал от лидера на шесть очков.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии отказалась играть в Кубке Америки.

Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка, пятый тур

Бразилия – Эквадор 2:0

Голы: Ришарлисон, 65, Неймар, 90 (пен.)

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Данило, Милитао, Лукас Пакета, Каземиро, Фред (Габриэл Жезус, 62), Неймар, Габриэл Барбоза (Фирмино, 76), Ришарлисон (Фабиньо, 90).

Эквадор: Домингес, Арреага, Арболеда, Эступиньян, Пресиадо, Груэсо, Мендес (Эстрада, 76), Пресиадо (Мартинес, 70), Франко, Мена (Касарес, 84), Валенсия (Кайседо, 76).

Предупреждения: Фред, Милитао – Пресиадо, Валенсия, Пресиадо, Домингес
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Бразилии (футбол)

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