Сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом, в финале обыграв Испанию

Победу «Селесао» принес игрок «Зенита»

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В финале олимпийского турнира по футболу Бразилия переиграла Испанию.

Заметным преимуществом в первом тайме владели представители Южной Америки. Не реализовал пенальти Ришарлисон. Однако еще до перерыва Матеусу Кунье все же удалось открыть счет.

Во второй половине встречи испанцы сумели выровнять игру. Ойярсабаль забил ответный мяч. А в концовке основного времени Оскар и Брайан Хиль по разу пробили в перекладину.

В дополнительное время «Селесао» снова перехватили инициативу. В начале второго экстратайма вышедший на замену Малком после контратаки не оставил шансов обороне соперника. Его гол и стал решающим.

Сборная Бразилии добыла победу и стала олимпийским чемпионом Токио-2020. Ранее бронзу выиграла команда Мексики.

Олимпийские игры, финал

Бразилия – Испания 2:1 (1:1 – основное время)

Голы: Матеус Кунья, 45, Малком, 108 – Ойярсабаль, 61

Бразилия: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони (Габриэл Менино, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Ришарлисон (Паулиньо, 114), Клаудиньо (Рейньер, 105).

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хиль (Вальехо, 90), Педри, Мерино (Солер, 46), Ойарсабаль (Рафа Мир, 104), Ольмо, Асенсио (Б. Хиль, 46), Субименди (Монкайола, 112), Кукурелья (Миранда, 90).

Арана, Ришарлисон, Матеус Кунья, Дуглас Луис – Эрик Гарсия, Б. Хиль