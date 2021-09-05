Сборная Франции не может победить на протяжении 5-ти матчей подряд

Команда Дешама потеряла очки и с Украиной

Карим Бензема / Фото: Twitter

Сборная Франции не может победить на протяжении 5-ти последних матчей во всех турнирах.

Серия началась с ничьей против Венгрии (1:1) в групповом этапе Евро-2020. Затем была ничья с Португалией (2:2), ничья в основное время со Швейцарией (3:3) и вылет с Евро в серии пенальти.

В отборе на ЧМ-2022 Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а затем с Украиной (1:1).

Обзор матча Украина – Франция.