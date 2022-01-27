Сборная Ирана без Сайядманеша выборола путевку на ЧМ в матче с Ираком

Ранее арендованный «Зарей» футболист не вошел в заявку на поединок

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В седьмом туре азиатского отбора на чемпионат мира-2022 сборная Ирана в домашнем матче одержала победу с разницей в один мяч.

Бывший игрок «луганчан» даже не попал в заявку. Нынешней зимой Аллахьяр Сайядманеш вернулся в турецкий «Фенербахче». Мяч, который вывел персидскую команду на мундиаль, забил Мехди Тареми.

С 19 очками хозяева являются лидерами группы А. После сегодняшней встречи они обеспечили себе проход на чемпионат мира. В случае трех побед, идущие третьими ОАЭ, ниже второго места иранцев не опустят.

Прежде упоминалось, что Сайядманеш дебютировал за национальную сборную своей страны в матче пятого тура против Ливана.

Отбор на ЧМ-2022 (Азия), третий этап. Группа A, седьмой тур

Иран – Ирак 1:0

Гол: Тареми, 48