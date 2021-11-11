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Сборная Ирана дважды забила на 90+ после дебютного выхода Сайядманеша и вырвала победу

Лидер «Зари» лишь сейчас провел первую игру за команду своей страны
Футбол Чемпионат мира по футболу
17:51
Сборная Ирана дважды забила на 90+ после дебютного выхода Сайядманеша и вырвала победу
Фото – FFIRI

В пятом туре азиатского отбора на чемпионат мира-2022 сборная Ирана на выезде добыла волевую победу.

Данный матч стал дебютным за национальную команду для нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Игрок «Зари» вышел на замену на 71-й минуте.

К тому времени иранцы уступали 0:1 после гола Суни Саада. Однако голы Азмуна и Нуроллахи в компенсированное время принесли гостям победу.

Иран лидирует в группе A, на два очка опережая Республику Корею. Отрыв в восемь очков от третьей позиции практически обеспечивает команде выход на ЧМ.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» требует у «Зари» деньги за Сайядманеша.

Отбор на ЧМ-2022 (Азия), третий этап. Группа A, пятый тур

Ливан – Иран 1:2

Голы: Суни Саад, 37 – Азмун, 90+1, Нуроллахи, 90+5

Ливан: Матар, Кдух, Аль-Зейн, Мелки, Матар, Мелки, Аси (Аль Зейн, 46), Жради (Шоур, 90), Али Даини, Суни Саад (Эльдор, 82), Хайдар (Эль-Хельве, 76).

Иран: Бейранванд, Мохаррами, Канаанизадеган, Халилзаде, Голизаде, Джаханбахш (Ансарифард, 85), Нуроллахи, Амири, Эззатоллахи (Сайядманеш, 71), Годдос (Мохаммади, 60), Азмун.

Предупреждения: Годдос, Джаханбахш, Мохаррами 

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Ирана Аллахьяр Сайядманеш

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