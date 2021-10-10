Сборная Италии стала бронзовым призером Лиги наций, переиграв Бельгию

Бельгийцы трижды проверили каркас ворот на прочность

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В матче за третье место Лиги наций на стадионе «Ювентуса» в Турине сошлись сборные Италии и Бельгии.

Первый тайм прошел без забитых мячей, но во второй половине встречи команды уже размочили счет.

Итальянцы заработали комфортное преимущество благодаря точному удару с лета от Николо Бареллы и реализованному пенальти Доменико Берарди.

В концовке встречи «дьяволы» смогли сократить отставание. Де Кеталере после стремительной контратаки прокинул мяч между ног лучшему игроку Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумме.

Также бельгийцы трижды с опаснейших позиций наносили удары, но мяч каждый раз был остановлен каркасом ворот.

Италия – Бельгия 2:1

Голы: Барелла, 46, Берарди, 65 (пенальти) – де Кеталере, 86.

Италия: Доннарумма, Бастони, Эмерсон, Ачерби, Ди Лоренцо, Локателли, Барелла (Кристанте, 70), Кьеза (Бернардески, 90), Пеллегрини (Жоржиньо, 71), Берарди (Инсинье, 90), Распадори (Кин, 65).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Салемакерс (де Кетеларе, 59), Витцель, Карраско (Троссард, 87), Тилеманс (де Брюйне, 59), Ванакен, Батшуайи.

Предупреждения: Вертонген (14), Ди Лоренцо (30), Витцель (56), Алдервейрелд (63), Эмерсон (82).