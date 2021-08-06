Женская сборная Японии уверенно разобралась с командой Франции на Олимпиаде в Токио
Сборная Канады впервые в своей истории выиграла футбольный олимпийский турнир
В финале «кленовые листья» по пенальти одолели Швецию
6 августа 18:39
Фото: Getty Images
Женская сборная Канады стала олимпийским чемпионом Токио-2020, обыграв в финальном матче турнира национальную команду Швеции в серии пенальти.
Швеция – Канада 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти – 2:3
Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3
Канада впервые в истории выиграла футбольный Олимпийский турнир. Швеция же во второй раз кряду проиграла в финале.
Все финалы:
Интересный факт: в составе сборной Канады золото выиграла Ребекка Куинн, которая стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль
Онлайн трансляцию мужского матча за золото смотрите у нас на сайте.
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