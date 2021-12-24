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Сборная Нигерии провела переговоры с Моуриньо

Фаворитом на должность тренера считается его соотечественник
Футбол В мире
19:31
Сборная Нигерии провела переговоры с Моуриньо
Фото: Marca

Сборная Нигерии провела переговоры с тремя тренерами.

Примечательно, что одним из кандидатов был тренер «Ромы» Жозе Моуриньо. Правда, несмотря на усилия даже министра спорта страны, договориться не удалось.

Вероятным фаворитом считается Жозе Пезейру. С ним проведут переговоры в ближайшее время, сообщает This Nigeria.

Также рассматривался бывший тренер сборной Сербии Младен Крстаич, однако он уже возглавил «Маккаби» Тель-Авив.

Отметим, что есть риск отмены проведения Кубка Африки-2022. Нигерия на этот турнир поедет с новым тренером.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Нигерии (футбол) Жозе Моуриньо

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