Сборная Нигерии провела переговоры с Моуриньо

Фаворитом на должность тренера считается его соотечественник

Фото: Marca

Сборная Нигерии провела переговоры с тремя тренерами.

Примечательно, что одним из кандидатов был тренер «Ромы» Жозе Моуриньо. Правда, несмотря на усилия даже министра спорта страны, договориться не удалось.

Вероятным фаворитом считается Жозе Пезейру. С ним проведут переговоры в ближайшее время, сообщает This Nigeria.

Также рассматривался бывший тренер сборной Сербии Младен Крстаич, однако он уже возглавил «Маккаби» Тель-Авив.

Отметим, что есть риск отмены проведения Кубка Африки-2022. Нигерия на этот турнир поедет с новым тренером.