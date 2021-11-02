Четвертое место в группе стало последней каплей. Черчесов уволен из сборной России
Сборная Польши может назначить тренером Черчесова
Российский тренер уже работал в местном чемпионате
Фото: matchtv
Сборная Польши рассматривает смену главного тренера.
Это произойдет, если команда не пробьется на ЧМ-2022. Команда идет второй в своей группе, уступая Англии, но опережая Албанию.
Нынешним тренером команды является португальский тренер Паулу Соуза. Он руководил командой на Евро-2020, где Польша не смогла выйти из группы.
В случае невыхода на ЧМ-2022 Польшу может возглавить экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Он ранее работал в Польше, тренируя Легию, с который выиграл чемпионат и Кубок страны.
Черчесов находится без работы с июля после увольнения из России.