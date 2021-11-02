Сборная Польши может назначить тренером Черчесова

Российский тренер уже работал в местном чемпионате

Фото: matchtv

Сборная Польши рассматривает смену главного тренера.

Это произойдет, если команда не пробьется на ЧМ-2022. Команда идет второй в своей группе, уступая Англии, но опережая Албанию.

Нынешним тренером команды является португальский тренер Паулу Соуза. Он руководил командой на Евро-2020, где Польша не смогла выйти из группы.

В случае невыхода на ЧМ-2022 Польшу может возглавить экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Он ранее работал в Польше, тренируя Легию, с который выиграл чемпионат и Кубок страны.

Черчесов находится без работы с июля после увольнения из России.