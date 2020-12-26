Сборная Польши может остаться без тренера перед стыковым матчем с Россией

Соуза близок к назначению во «Фламенго»

Фото: A Bola

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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза может быть назначен тренером «Фламенго».

Как сообщает Sky Sports, стороны близки к соглашению. О договоренности могут объявить уже в ближайшее время.

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Интересно, что сборная Польши никак не комментирует ситуацию с возможным уходом португальца. Отмечается, что тренер вел переговоры с бразильцами втайне и может покинуть сборную со скандалом.

Впрочем, по информации источника, контракт с национальной командой никак не помешает тренеру принять бразильскую команду.

Польша вышла в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022, где в первой игре сойдется с Россией.