Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы

Он хотел получать 3 миллиона евро в год

Фото: Genoa

Андрей Шевченко не возглавил сборную Польши.

Как сообщает Sport.pl, Шевченко требовал зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что не устроило польскую сторону. В итоге, польская федерация футбола отказалась от дальнейших переговоров.

Предыдущий тренер сборной Польши, Паулу Соуза, зарабатывал около 850 тысяч евро в год. Правда, он покинул команду в декабре, возглавил «Фламенго».

Вероятно, сборную примет один из местных тренеров. В марте команде играть стыковой матч против России.