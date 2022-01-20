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Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы

Он хотел получать 3 миллиона евро в год
Футбол В Европе
09:10
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы
Фото: Genoa

Андрей Шевченко не возглавил сборную Польши.

Как сообщает Sport.pl, Шевченко требовал зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что не устроило польскую сторону. В итоге, польская федерация футбола отказалась от дальнейших переговоров.

Предыдущий тренер сборной Польши, Паулу Соуза, зарабатывал около 850 тысяч евро в год. Правда, он покинул команду в декабре, возглавил «Фламенго».

Вероятно, сборную примет один из местных тренеров. В марте команде играть стыковой матч против России.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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