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Сборная Сингапура с тремя удалениями едва не вышла в финал Кубка Юго-Восточной Азии, не забив пенальти в конце матча

Игра курьезов, где Индонезия была сильнее
Футбол В мире
22:10
Сборная Сингапура с тремя удалениями едва не вышла в финал Кубка Юго-Восточной Азии, не забив пенальти в конце матча
Фото: 1 News

Сборная Индонезии в невероятном ответном матче полуфинала Кубка Сузуки ААФ (Кубок Юго-Восточной Азии) сумела пройти сборную Сингапура.

Героем матча стал рефери из Омана Элхамти, который к финальному свистку безжалостно удалил трех игроков сборной Сингапура. Причем некоторые фолы даже не тянули на желтую карточку, что будет ярко видно в видеообзоре.

Несмотря на все это, Сингапуру удалось не только отыграться вдесятером, но и выйти вперед, играя уже вдевятером. Ну а дальше случился просто парад курьезов. На 87-й минуте Индонезия сравняла счет, а в компенсированное время арбитр указал на «точку», и у сборной Сингапура появился невероятный шанс выйти в финал.

Впрочем, 11-метровый команда не реализовала и матч перешел в экстра-таймы. Два невероятно нелепых гола в первой 15-минутке обеспечили Индонезии выход в финал в этом скандальном матче. Заканчивали встречу гости ввосьмером.

Первая встреча между командами завершилась вничью 1:1. По регламенту АСЕАН в плей-офф не включено правило выездного гола.

Индонезия – Сингапур 4:2 (дв.)

Голы: Валиан, 11, Архан, 87, Ануар, 91 (АГ), Викри, 105+2 – Сон, 45+4, Сулайман, 74

Удаления: Бахарудин, 45+2, Фанди, 67, Санни, 119

В финале Индонезия сыграет с победителем пары Вьетнам – Таиланд.

Андрей Усмонов
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