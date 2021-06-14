Малиновский – о поражении от Нидерландов: «Мы не провели отличный матч, играли слишком низко»
Сборная Украина за 4 минуты матча с Нидерландами забила столько же голов, сколько на двух предыдущих Евро
Команда Шевченко чуть не совершила камбэк
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Сборная Украины в 1-м туре Евро-2020 проиграла Нидерландам (2:3).
Команда Шевченко сумела отыграться со счета 0:2. На 75-й минуте шикарным голом отличился Андрей Ярмоленко.
А на 79-й счет 2:2 сделал Роман Яремчук.
2 мяча – столько же Украина забила на двух предыдущих чемпионатах Европы. На Евро-2012 Украина забила Швеции 2 гола, а на Евро-2016 «сине-желтые» не отличились ни разу.
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.