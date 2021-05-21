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Сборная Украины, чемпионские развязки в Испании и Франции. Что посмотреть на выходных?

Сезон в топ-чемпионатах почти завершен
Футбол В Европе
21 мая 17:11
Сборная Украины, чемпионские развязки в Испании и Франции. Что посмотреть на выходных?
Фото: Marca

Вашему вниманию еженедельная рубрика самых интересных матчей грядущих выходных.

Англия

АПЛ, 38-й тур

«Арсенал» – «Брайтон» (воскресенье, 18:00)

Этот матч решит, попадет ли «Арсенал» в еврокубки. У «канониров» немного шансов, ведь не все зависит от них даже в случае победы. Сейчас команда Артеты на 9-м месте, но еще может попасть в Лигу Конференций.

Прогноз: «Арсенал» победит, но не попадет в еврокубки.

«Астон Вилла» – «Челси» (воскресенье, 18:00)

«Челси» позарез нужна победа, ведь в этом случае у «синих» все отлично – 3-я строчка и Лига чемпионов на следующий сезон гарантирована. В случае осечки и выигрыша «Лестера» с «Ливерпулем» можно скатиться на 5-е место.

Прогноз: победа «Челси».

«Лестер» – «Тоттенхэм», (воскресенье, 18:00)

Задачи борьбы за еврокубки решают обе команды, от этого противостояние будет еще более захватывающим. Сейчас это примерно равные по силе соперники, но от матча можно ожидать все, что угодно.

Прогноз: боевая ничья.

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (воскресенье, 18:00)

«Ливерпулю» нужно только побеждать и сохранять лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в противоборстве с «Лестером», чтобы оставаться в зоне ЛЧ. Команда Клоппа все сделает для этого.

Прогноз: «Ливерпуль» разгромит соперника.

«Манчестер Сити» – «Эвертон» (воскресенье, 18:00)

Турнирная интрига в этом матче есть только для «Эвертона» – команда Анчелотти еще имеет шанс сыграть в Лиге Конференций. Но опять-таки – не все зависит от «ирисок». «Ман Сити» уже чемпион и думает о финале ЛЧ.

Прогноз: «Эвертон» наберет очки, но не попадет в еврокубки.

Испания

Примера, 38-й тур

«Вальядолид» – «Атлетико», «Реал» – «Вильярреал» (суббота, 19:00)

Судьба чемпионской гонки решится в этой спарке матчей. У «Атлетико» 2 очка преимущества и соперник попроще. «Матрасники» так долго лидировали, что чемпионство «Реала» будет преступлением.

Прогноз: «Атлетико» все же выиграет Примеру.

«Эйбар» – «Барселона» (суббота, 19:00)

«Барселоне» нужно побеждать, чтобы сохранить третью строчку. В случае неудачи в матче с «Эйбаром» команду Кумана может обойти «Севилья».

Прогноз: «Барселона» победит «Эйбар».

«Севилья» – «Алавес» (воскресенье, 22:00)

При определенном стечении обстоятельств «Севилья» может претендовать на «бронзу». Но для этого нужна обязательная своя победа и осечка «Барселоны».

Прогноз: «Севилья» победит, но останется 4-й.

Италия

Серия А, 38-й тур

«Аталанта» – «Милан» (воскресенье, 21:45)

Важнейший матч выходных в Италии, от которого зависит судьба лигочемпионовских мест. Прямо сейчас «Аталанта» выглядит фаворитом на 2-е место, тем более имеет преимущество по очкам. В чемпионате Италии со 2-го по 5-е место заруба будет до последнего.

Прогноз: Команда Малиновского будет второй.

«Болонья» – «Ювентус» (воскресенье, 21:45)

«Ювентус» может остаться без Лиги чемпионов, даже если выиграет у «Болоньи». Туринскому клубу обязательно нужна своя победа и осечка «Наполи» и кого-то в матче «Аталанта» – «Милан», Будет сложно.

Прогноз: «Ювентус» победит, но не попадет в ЛЧ.

«Наполи» – «Верона» (воскресенье, 21:45)

Все просто: победа «Наполи» обеспечит команде Гаттузо ЛЧ на следующий сезон. Пока неизвестно, с какого места.

Прогноз: «Наполи» не упустит очки.

Франция

Лига 1, 38-й тур

«Анже» – Лилль», «Брест» – ПСЖ (воскресенье, 22:00)

Еще одна интереснейшая чемпионская заруба. У «Лилля» на 1 очко больше, чем у ПСЖ. Для лидера Лиги 1 все просто: победа означает чемпионский титул. ПСЖ же нужно побежать и ждать осечки соперника. Оппоненты у «Лилля» и ПСЖ примерно равные.

Прогноз: «Лилль» станет чемпионом Франции.

Товарищеские матчи

Украина – Бахрейн (воскресенье, 21:00)

Сборная Украины проведет первый матч в рамках подготовки к Евро-2020. Конечно, соперник мог быть и более качественным, но все равно интересно посмотреть на резервные связи в национальной команде накануне еврофорума.

Прогноз: Победа сборной Украины.

Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.

А за какими матчами будете следить Вы? Пишите в комментариях.

Петр Приходько
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Теги

Атлетико Мадрид Лилль Челси ПСЖ

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