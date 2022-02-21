Гол Довбика принес победу «Днепру-1» над чемпионом Казахстана
Сборная Украины лишилась Довбыка в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Форварду нужна операция
Футболист получил обидную травму
20:15
Артем Довбык / Фото - УАФ
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык получил травму. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАЙНЫ ФУТБОЛА».
Форвард выбыл на неопределенный срок. По информации источника, ему, скорее всего, потребуется операция.
Как сообщает «ТаТоТаке», травму Довбык получил, занимаясь в тренажерном зале. Футболист серьезно повредил грудную мышцу.
После операции игрок пропустит 5-6 недель. Это практически точно значит, что форвард не поможет сборной Украины в матчах в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022. Полуфинал – 24 марта, финал – 29 марта.
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