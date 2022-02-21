Сборная Украины лишилась Довбыка в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Форварду нужна операция

Футболист получил обидную травму

Артем Довбык / Фото - УАФ

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык получил травму. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАЙНЫ ФУТБОЛА».

Форвард выбыл на неопределенный срок. По информации источника, ему, скорее всего, потребуется операция.

Как сообщает «ТаТоТаке», травму Довбык получил, занимаясь в тренажерном зале. Футболист серьезно повредил грудную мышцу.

После операции игрок пропустит 5-6 недель. Это практически точно значит, что форвард не поможет сборной Украины в матчах в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022. Полуфинал – 24 марта, финал – 29 марта.