Агент Бэйла: «Фанаты «Реала» ведут себя отвратительно»
Сборная Украины может приложить руку к завершению карьеры Бэйла
Вингер почти не играет в этом сезоне
Гарет Бэйл / фото - FAW
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру летом, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн.
Вингер повесит бутсы на гвоздь, если не сможет вывести Уэльс на чемпионат мира 2022 в мартовских стыковых матчах.
«Драконы» находятся в одной сетке со сборной Украины. В первой игре они сыграют с австрийцами, а победитель этой пары сыграет или с «сине-желтыми», или с Шотландией.
Контракт валлийца со «сливочными» истекает уже в июне, и продлевать его не собираются. В текущей кампании форвард провел только 3 матча, в которых забил 1 гол.
Напомним, помимо Бэйла летом Мадрид покинут еще две клубные легенды.
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