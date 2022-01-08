Сборная Украины может приложить руку к завершению карьеры Бэйла

Вингер почти не играет в этом сезоне

Гарет Бэйл / фото - FAW

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру летом, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн.

Вингер повесит бутсы на гвоздь, если не сможет вывести Уэльс на чемпионат мира 2022 в мартовских стыковых матчах.

«Драконы» находятся в одной сетке со сборной Украины. В первой игре они сыграют с австрийцами, а победитель этой пары сыграет или с «сине-желтыми», или с Шотландией.

Контракт валлийца со «сливочными» истекает уже в июне, и продлевать его не собираются. В текущей кампании форвард провел только 3 матча, в которых забил 1 гол.

Напомним, помимо Бэйла летом Мадрид покинут еще две клубные легенды.