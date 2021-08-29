Сборная Украины начала сентябрьский сбор, но не все игроки успеют к команде в Киев
Национальная сборная Украины начала свой первый сбор под руководством Александра Петракова, сообщает официальный сайт УАФ.
Уже сегодня, 29 августа команда проведет первую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022.
В расположение сборной прибыли 10 игроков «Динамо»: Денис Бойко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.
К «динамовцам» также должны присоединится футболисты из АПЛ – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.
Завтра, 30 августа в команду приедут «сборники» «Шахтера» и вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык. В 10.00 сборная Украины вылетит в Нур-Султан и уже там к ней присоединятся другие украинские легионеры: Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба.
Напомним, Петраков рассказал, планирует ли вызывать игроков из российского чемпионата.
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