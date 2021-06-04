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Сборная Украины не может забить больше 1-го мяча уже 11 матчей подряд

Команда Шевченко минимально одолела Северную Ирландию
Футбол Сборная Украины
08:27
Сборная Украины не может забить больше 1-го мяча уже 11 матчей подряд
Фото: УАФ

Сборная Украины не может забить больше 1-го мяча уже 11 матчей подряд.

В последнем товарищеском матче команда Андрея Шевченко минимально одолела Северную Ирландию (1:0).

В последних 11-ти матчах Украины 8 раз забивала 1 мяч, трижды – совсем не забивала. В последний раз Украина забивала больше 1-го мяча за игру в сентябре 2020-го против команды Швейцарии (2:1) в Лиге наций.

Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Теги

сборная Северной Ирландии (футбол)

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