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Сборная Украины одержала 125-ю победу в истории

Приятный бонус к победе в товарищеском матче
Евро Сборные
10:25
Сборная Украины одержала 125-ю победу в истории
Сборная Украины / фото - Football24

Выигрыш в товарищеском матче над сборной Северной Ирландии стал для сборной Украины 125-й победой в истории национальной команды.

При этом украинцы увеличили свою рекордную домашнюю голевую серию до 16-ти матчей, за которую игроки национальной команды забили 25 голов.

Более того, сборная прервала четырехматчевую ничейную серию. Завершилась и шестиматчевая безвыигрышная полоса сборной Украины, которая продолжалась с 11 ноября 2020: 4 ничьи и 2 поражения.

На групповом этапе Евро-2020 команде Андрея Шевченко предстоит встретиться со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Напомним, сборная Украины благодаря голу Александра Зубкова одержала победу над Северной Ирландией со счетом 1:0.

Источник: УПЛ Павел Харченко
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