Сборная Украины опустилась в рейтинге FIFA, несмотря на историческое достижение на Евро

Чемпион Европы занимает лишь пятую строчку

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FIFA обновила рейтинг сборных по состоянию на 12 августа. В тройку лидеров вошли Бельгия (1 822 очка), Бразилия (1 798) и Франция (1 762). Интересно, что действующий чемпион Европы, команда Италии, занимает лишь пятую строчку.

Сборная Украины опустилась на одну позицию и стала 25-й с 1 523 баллами. На рейтинг повлияли спарринги с Бахрейном (1:1), Северной Ирландией (1:0) и Кипром (4:0). Также в учет брались матчи Евро-2020 против Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).

Отметим также, что помимо Франции (-1) свои позиции в списке изменили и другие соперники «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2022: Финляндия (56-е, -2), а также Босния и Герцеговина (58-е, -3). Казахстан остался 124-м.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории дошла до четвертьфинала Евро.