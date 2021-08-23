Сборная Украины осталась без двух основных вратарей перед отборочными матчами ЧМ-2022

Шанс для Андрея Лунина проявить себя?

фото - SportArena

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин получил серьезную травму.

Ранее голкипер не попал в заявку команды на матч с «Черноморцем». СМИ также утверждали, что игрок пропустит ответный матч «горняков» в квалификации ЛЧ против «Монако».

Как сообщает источник, Трубин был прооперирован и выбыл на неопределенный срок.

Таким образом, сборная Украина осталась без двух основных вратарей прямиком перед отборочными матчами ЧМ-2022. Ранее повреждение получил первый номер национальной команды Георгий Бущан – ему может потребоваться хирургическое вмешательство.

Если Бущан и Трубин не восстановятся, то, вероятно, место в рамке займет вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который впечатлил испанскую прессу своей игрой на предсезонном сборе.

Напомним, в тренерский штаб сборной Украины войдет Александр Шовковский.