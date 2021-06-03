Сборная Украины отплатила Северной Ирландии за поражение на Евро-2016

Победу «сине-желтым» принес Зубков

Фото - Футбольная ассоциация Северной Ирландии

Во втором товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 Украина дома переиграла Северную Ирландию.

Уже на десятой минуте счет открыл Александр Зубков. Это первый гол за «сине-желтых» для вингера. После него команда Андрея Шевченко продолжала оказывать давление на соперника. Два раза из опасной точки не сумели забить Яремчук и Ярмоленко. Но до этого в офсайде оказался Зубков. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Во втором тайме гости стали играть более активно, нанеся несколько неплохих ударов головой. Но и украинцы создавали моменты. Малиновский со штрафного пробил выше, Ярмоленко с разворота не сумел пробить Пикока-Фаррелла.

Ближе к концовке Матвиенко подключился к атаке и отдал передачу на Ярмоленко, после удара мяч попал к Беседину, но в последний момент голкипер соперника спас свою команду.

В компенсированное время нападающий все же занес мяч в ворота с ленточки, но в данном эпизоде был зафиксирован офсайд. На последней минуте гости не реализовали опасный штрафной.

Напомним, в первом товарищеском поединке «сине-желтые» сыграли вничью с Бахрейном (1:1).

Товарищеский матч

Украина – Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков, 10

Украина: Бущан, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Забарный, Зубков (Марлос, 46), Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновский, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Яремчук (Беседин, 46).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Браун (Макклелланд, 89), Кэткарт, Бэллард, Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Фергюсон (Смит, 68), Сэвилл, Маккэнн (Уайт, 81), Макгинн (Томпсон, 46), Мадженнис (Лаферти, 61).

Предупреждение: Макнейр