Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч ЧМ-2022

Команда пока еще не в полном составе

Александр Петраков / фото - УАФ

Вчера, 29 августа сборная Украины начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022. Команду ждут матчи с Казахстаном (1 августа) и Францией (4 августа).

Подопечные Петракова сегодня в 10:00 вылетели в Нур-Султан, где пройдет первая сентябрьская игра.

Раньше всех в расположении команды прибыли динамовские «сборники» и легионеры Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко и Александр Зинченко. Утром к команде присоединились шесть игроков донецкого «Шахтера» (Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко и Даниил Сикан) и голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык.

Вечером в лагерь главной команды страны в Казахстане прибудут Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков и Тарас Качараба.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Напомним, Петраков назвал условие, при котором Буяльский будет играть в основе.