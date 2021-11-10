Сборная Украины подходит к ключевому матчу против Боснии без потерь

Петраков рассказал о состоянии двух защитников и форварда

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Сборная Украины без потерь подходит к решающему матчу отборочного турнира на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил и. о. главного тренера Александр Петраков.

Нападающий Артем Довбык, а также защитники Николай Матвиенко и Тарас Качараба во время первой тренировки занимались индивидуально. Данный факт специалист объяснил тем, что футболисты 7 ноября отыграли полные матчи и им было необходимо восстановление.

Центрбек «Славии» также находился на занятии в защитной маске. По словам Петракова, игрок будет выступать в снаряжении еще 3 – 4 месяца.

Петраков также поделился ожиданиями от товарищеского матча против Болгарии.