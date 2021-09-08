Сборная Украины попытается прервать солидную победную серию Чехии в Пльзени

Команда не потеряла ни одного очка на стадионе «Дусан-Арена»

Фото - Ассоциация футбола Чехии

Сборная Украины уже сегодня, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Чехии. Встреча состоится в Пльзени.

Ее примет стадион «Дусан-Арена». Примечательно, что у чешской национальной команды длится солидная победная серия в этом месте, сообщает пресс-служба УАФ.

Всего сборная Чехии провела в Пльзени семь матчей. Из них был выигран каждый. Общая разница мячей составила 17:4.