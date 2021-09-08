Украина огласила заявку на матч с Чехией
Сборная Украины попытается прервать солидную победную серию Чехии в Пльзени
Команда не потеряла ни одного очка на стадионе «Дусан-Арена»
14:12
Фото - Ассоциация футбола Чехии
Сборная Украины уже сегодня, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Чехии. Встреча состоится в Пльзени.
Ее примет стадион «Дусан-Арена». Примечательно, что у чешской национальной команды длится солидная победная серия в этом месте, сообщает пресс-служба УАФ.
Всего сборная Чехии провела в Пльзени семь матчей. Из них был выигран каждый. Общая разница мячей составила 17:4.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина. Начало – в 21:45.
Комментарии 0