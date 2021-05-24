Сборная Украины появится в FIFA 22

В известном симуляторе уже представлены «Динамо» и «Шахтер»

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Президент УАФ Андрей Павелко на XXIV Конгрессе организации сообщил о том, что сборная Украины будет представлена в известном симуляторе FIFA 22. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.

Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года популярный симулятор FIFA будет иметь национальную сборную Украины. Сегодня мы имеем Всеукраинскую ассоциацию электронного футбола, которая организовывает свои соревнования и участвует в международных. На днях мы получили право принять участие в финальном турнире UEFA eEuro 2021.

Отметим, что в игре уже присутствуют «Динамо» и «Шахтер». Будет ли лицензирована украинская Премьер-лига – пока неизвестно.

Недавно полузащитник киевлян Николай Шапаренко получил карточку игрока матча в FIFA 21.