Свитолина: «Сейчас все давление будет на сборной Англии, Украине нечего терять»
Сборная Украины прилетела в Рим
В столице Италии команда Шевченко сыграет против Англии
Фото: УАФ
Сборная Украины прилетела в Рим, сообщает пресс-служба УАФ.
Перелет из Глазго длился 3 часа.
Сегодня, 1-го июля, команда Андрея Шевченко проведет первую тренировку в Италии, она состоится вечером.
Матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии состоится в Риме на «Стадио Олимпико» 3-го июля.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины прошла Швецию (2:1).
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