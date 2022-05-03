Сборная Украины проведет еще 3-4 матча перед игрой с Шотландией

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Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины проведет несколько матчей перед стыковой игрой отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Сейчас на стадии утверждения будут следующие матчи для сборной Украины. Кроме «Боруссии» будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные».