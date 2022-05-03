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Сборная Украины проведет еще 3-4 матча перед игрой с Шотландией
Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины проведет несколько матчей перед стыковой игрой отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
«Я очень благодарен нашим коллегам из «Боруссии» Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен UEFA и Александру Чеферину, что в UEFA есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все отрабатываемые сейчас варианты, прежде всего, являются выбором тренерского штаба.
Сейчас на стадии утверждения будут следующие матчи для сборной Украины. Кроме «Боруссии» будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные».
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