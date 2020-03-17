25 игроков вызваны в сборную Финляндии на матчи с Боснией и Украиной
Сборная Украины проведет матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном без зрителей
Все из-за ограничений посещения массовых и спортивных мероприятий в Киеве
08:57
Фото - УАФ
В Киеве в связи с ростом численности случаев заражения коронавирусом КГГА ввела новые ограничения посещения массовых и спортивных мероприятий. Правила вступили в силу 18 марта и будут действовать три недели.
Ранее в столицу были перенесены два матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022. На НСК «Олимпийский» команда Андрея Шевченко сыграет с Финляндией и Казахстаном.
Таким образом, «сине-желтые» останутся без поддержки в данных поединках. Встречи запланированы на 28 и 31 марта соответственно.
Ранее 25 игроков были вызваны в сборную Финляндии на матчи с Боснией и Украиной.