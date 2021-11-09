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Сборная Украины провела тренировку на «Олимпийском» перед Болгарией и сегодня вылетит в Одессу

Команда Петракова занималась в полном составе
Футбол Сборная Украины
14:51
Сборная Украины провела тренировку на «Олимпийском» перед Болгарией и сегодня вылетит в Одессу
Фото: УАФ

Сборная Украины провела тренировку на НСК «Олимпийский» перед товарищеским матчем с Болгарией в полном составе, сообщает пресс-служба УАФ.

В тренировке приняли участие 25 футболистов. Украина вылетит в Одессу в таком составе:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Потрошитель («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба (« Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Гэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбык («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Вылет в Одессу национальной команды, где и состоится матч, запланирован на 18:00.

Украина сыграет с Болгарией в четверг, 11-го ноября. Начало –в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Петр Приходько
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сборная Болгарии (футбол)

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