Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро

Команда провела короткую вечернюю тренировку и села за просмотр важнейших поединков

Фото - УАФ

Сборная Украины сегодня, 23 июня, не проводила утреннюю тренировку. Вечернее занятие длилось один час. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Тренировка прошла на стадионе «Аркул де Триумф». В ней не приняли участие травмированный Александр Зубков, а также Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко. Последним двум главный тренер Андрей Шевченко предоставил отдых.

Далее сборная начала совместный просмотр решающих матчей в группах E и F. Швеция переиграла Польшу (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0). Эти результаты позволили «сине-желтым» пробиться в плей-офф Евро-2020.

Напомним, это первый выход сборной Украины в матчи на вылет в истории Евро.