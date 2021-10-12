Сборная Украины сыграет против Боснии в фартовой форме

Команды проведут важнейший матч отбора на ЧМ-2022

Фото - УАФ

Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину в матче отбора на чемпионат мира-2022. Встреча состоится уже сегодня, 12 октября.

На совещании перед игрой стороны выбрали комплекты форм, в которых выйдут на поле «Арены Львов». Хозяева сыграют в синей экипировке, гости – в белой, сообщает пресс-служба УАФ.

Отметим, что в данных цветах сборная Украины проходила Швецию в 1/8 финала Евро-2020, также были добыты ничья с Францией (1:1) и победа над Финляндией (2:1) в текущем цикле.

За игрой отбора на ЧМ-2022 можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.