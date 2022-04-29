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Сборная Украины сыграет с немецким клубом в мае

Информация пока не официальная
Футбол Сборная Украины
12:07
Сборная Украины сыграет с немецким клубом в мае
Фото: УАФ

Сборная Украины проведет благотворительный матч против гладбахской «Боруссии» в мае, сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, встреча состоится 11-го мая в Германии.

Подтверждения этой информации от официальных ресурсов пока не было.

Напомним, в начале мая сборная Украины соберется для подготовки к матчу против Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022. Эта игра состоится 1-го июня.

Петр Приходько
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сборная Украины (футбол)

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