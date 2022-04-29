Сборная Украины в борьбе уступила Польше на чемпионате мира
Сборная Украины сыграет с немецким клубом в мае
Информация пока не официальная
12:07
Фото: УАФ
Сборная Украины проведет благотворительный матч против гладбахской «Боруссии» в мае, сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, встреча состоится 11-го мая в Германии.
Подтверждения этой информации от официальных ресурсов пока не было.
Напомним, в начале мая сборная Украины соберется для подготовки к матчу против Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022. Эта игра состоится 1-го июня.