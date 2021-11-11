Шапаренко и Забарный не попали в заявку сборной Украины на матч с Болгарией
Сборная Украины в домашнем матче с Болгарией сыграет в выездной форме
Товарищеская игра начнется в 19:30
11:32
Фото: Getty Images
Стали известны экипировки сборных Украины и Болгарии на очный матч. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Украина сыграет в синем комплекте формы, вратарь – в зеленом. Болгария – в белом, вратарь – в желтом.
Уже известна заявка сборной Украины на матч с Болгарией, там есть сюрпризы.
Матч Украина – Болгария начнется в 19:30.
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