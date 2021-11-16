Сборная Украины U-17 сенсационно одолела Португалию и выиграла отборочную группу на Евро
В третьем туре отбора на Евро-2022 (U-17) сборная Украины переиграла одногодок из Португалии.
Открыл счет Гонсалвеш ударом с точки. Но еще до перерыва Гусев вернул равновесие на табло.
Родригеш снова вывел португальцев вперед после перерыва. Однако на этот раз «сине-желтые» ответили дважды силами Дзеня и Кремчанина.
Украина выиграла группу и пробилась в элит-раунд квалификации. Отметим, что подопечным Олега Кузнецова удалось перевернуть ход турнирной борьбы после поражения в первом туре от Уэльса (1:3).
Евро-2022 (U-17), отборочный турнир. Группа 11, третий тур
Украина – Португалия 3:2
Голы: Гусев, 43, Дзень, 61, Кремчанин, 81 – Гонсалвеш, 13 (пен.), Родригеш, 57
Украина: Кравец, Гусев, Сизонюк (Лысенко, 90+2), Балаба, Огарков, Василец, Янович, Янчишин (Бац, 90+2), Кремчанин, Маткевич (Деркач, 77), Дзень.
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