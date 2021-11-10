Сборная Украины U-17 стартовала в отборе на Евро с поражения Уэльсу

Также подопечные Кузнецова сыграют против Португалии и Казахстана

Фото - УАФ

Сборная Украины U-17 в первом туре отбора на Евро-2022 на выезде уступила одногодкам из Уэльса.

Открыли счет хозяева. Гол «в раздевалку» оформил Харрис. Уже после перерыва Робертс удвоил преимущество своей команды.

На 76-й минуте Балаба подарил надежду «сине-желтым». Однако довольно быстро команда Олега Кузнецова пропустила вновь. Окончательный счет установил Флеминг.

В элит-раунд отбора выходят первые два места в квартете, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи строчки в своих группах. Далее украинцам предстоит сыграть с Казахстаном (13 ноября) и Португалией (16 ноября).

Евро-2022 (U-17), отборочный турнир. Группа 11, первый тур

Уэльс – Украина 3:1

Голы: Харрис, 44, Робертс, 57, Флеминг, 83 – Балаба, 76

Украина: Кравец, Гусев, Сизонюк, Балаба (Бац, 90), Огарков, Янович, Янчишин, Кремчанин, Князев (Маткевич, 46), Деркач (Микитюк, 63), Дзень.