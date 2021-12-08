Сборная Украины U-17 в элит-раунде отбора на Евро сыграет с Италией и еще двумя командами

Состоялась жеребьевка заключительного этапа квалификации на чемпионат Европы-2022

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В Ньоне состоялась жеребьевка элит-раунда отбора на Евро-2022 (U-17). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Юношеская сборная Украины попала в группу 6. Ее соперниками станут команды Италии, Косово и Польши.

В финальный турнир выходят восемь победителей групп. Также к ним присоединятся семеро вторых команд с лучшей статистикой с соперниками, занявшими первое и третье место. Израиль как хозяин турнира квалифицировался автоматически.

Группа 1: Нидерланды, Греция, Словакия, Венгрия.

Группа 2: Швейцария, Дания, Швеция, Латвия.

Группа 3: Германия, Чехия, Шотландия, Грузия.

Группа 4: Испания, Эстония, Бельгия, Босния и Герцеговина.

Группа 5: Англия, Люксембург, Россия, Франция.

Группа 6: Италия, Украина, Косово, Польша.

Группа 7: Словения, Турция, Сербия, Уэльс.

Группа 8: Болгария, Ирландия, Португалия, Финляндия.

Напомним, подопечные Олега Кузнецова вышли в элит-раунд, выиграв группу с Португалией, Уэльсом и Казахстаном.