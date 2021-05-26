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Сборная Украины U-21 потерпела поражение на старте турнира имени Валерия Лобановского

Подопечные Руслана Ротаня не справились с командой Азербайджана
Футбол Сборная Украины
20:28
Сборная Украины U-21 потерпела поражение на старте турнира имени Валерия Лобановского
Сборная Украины U-21 / фото - УАФ

В среду, 26-го мая, в Киеве стартовал турнир имени Валерия Лобановского, в котором примут участие молодежные сборные Украины, Азербайджана и Узбекистана

Подопечные Руслана Ротаня уже провели свой первый поединок против команды Азербайджана, но добыть победу в нем не смогли. Матч завершился со счетом 0:1.

Главным героем матча стал Муса Гурбанли, который и отличился взятием ворот сборной Украины на 17-й минуте встречи.

Турнир им. В. Лобановского

Украина U-21 – Азербайджан U-21 0:1 (0:1)

Гол: Гурбанли (17)

Украина U-21: Моргун – Драмбаев (Снурницын, 46), Вивчаренко, Таловеров, Кузик (Алефиренко, 46) – Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравский, 78) – Мудрик (Кравчук, 71), Сикан (Ванат, 46), Супряга (Вьюнник, 46).

Азербайджан U-21: Мехбалиев – Хусейнли, Челик, Хусейнов (Агджабаев, 46), Ахмадов (Алиев, 90+4) – Вализада (Гарахмедов, 89), С. Абдуллазада (Зулфугарли, 63), Р. Абдуллазада (Рзаев, 46), Сейидов – Ализада (В. Джафаров, 63) – Гурбанли (Ш. Джафаров, 63).

Предупреждения: Сикан, 34, Батагов, 36, Литвиненко, 53 – Хусейнли, 26, Гурбанли, 59

Напомним, сборная Туниса не приехала на турнир в Украину.

Михаил Рыбак
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Теги

Сборная Украины U-21 (футбол)

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