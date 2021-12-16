Сборная Украины узнала соперников в групповом раунде Лиги наций 2022/23

Первые матчи турнира пройдут в июне

Фото: УАФ

Сборная Украины узнала своих соперников в групповом раунде Лиги наций 2022/23.

Команда Александра Петракова играет в дивизионе В, «сине-желтые» попали в группу А1 из 1-й корзины. Украина сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией.

Отметим, что с Шотландией Украина также сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022 в полуфинале. Эта игра состоится в марте 2022-го года.

Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022-го года.

Результаты жеребьевки всех групп в дивизионах:

Лига А

A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания

B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига C

C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.

C2: Кипр / Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.

C3: Казахстан / Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия.

C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

Лига D

D1: Латвия, Сан-Марино, Казахстан / Молдова, Лихтенштейн.

D2: Андорра, Кипр / Эстония, Мальта.

Лига C или D (определится по итогам стыковых матчей): Казахстан, Кипр, Эстония, Молдова.