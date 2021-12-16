Сборная Украины узнала соперников в групповом раунде Лиги наций 2022/23
Сборная Украины узнала своих соперников в групповом раунде Лиги наций 2022/23.
Команда Александра Петракова играет в дивизионе В, «сине-желтые» попали в группу А1 из 1-й корзины. Украина сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией.
Отметим, что с Шотландией Украина также сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022 в полуфинале. Эта игра состоится в марте 2022-го года.
Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022-го года.
Результаты жеребьевки всех групп в дивизионах:
- Лига А
A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.
A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.
A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.
A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
- Лига B
B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания
B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория
B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения
- Лига C
C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.
C2: Кипр / Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.
C3: Казахстан / Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия.
C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.
- Лига D
D1: Латвия, Сан-Марино, Казахстан / Молдова, Лихтенштейн.
D2: Андорра, Кипр / Эстония, Мальта.
Лига C или D (определится по итогам стыковых матчей): Казахстан, Кипр, Эстония, Молдова.
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