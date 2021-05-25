Сборная Украины забивает в 15-м домашнем матч подряд. Это рекорд

Команда Шевченко спасла ничью в игре с Бахрейном

Фото: Sport.ua

Сборная Украины установила личный рекорд по количеству домашних матчей подряд с забитыми мячами.

В последнем матче против Бахрейна (1:1) команда Андрея Шевченко спасла ничью, забив на 91-й минуте.

Это 15-й домашний матч подряд для сборной Украины, в котором команда забивает. В последний раз сборная Украины не забила в домашнем матче еще в в октябре 2017-го года против Хорватии (0:2). Это рекорд для национальной команды.

Кроме того, сборная Украины повторила личный рекорд по количеству ничьих подряд – 4.

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