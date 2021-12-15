Сборную Уругвая возглавил тренер из МЛС

Он заменит Табареса

Фото: AS

Сборная Уругвая назначила нового главного тренера.

Им станет местный тренер Диего Лопес. В последнее время он работал в МЛС в команде «Интер Майами».

Лопес ранее тренировал «Пеньяроль», «Пачуку» и другие клубы в Центральной и Южной Америке. На этом посту он сменит легендарного Оскара Табареса, руководившего командой 15 лет.

Уругвая еще сохранил шансы на попадание на ЧМ-2022. Команда идет 7-й в отборе в Южной Америке, уступая 4-й Колумбии лишь одно очко.