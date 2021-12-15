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Сборную Уругвая возглавил тренер из МЛС
Он заменит Табареса
Фото: AS
Сборная Уругвая назначила нового главного тренера.
Им станет местный тренер Диего Лопес. В последнее время он работал в МЛС в команде «Интер Майами».
Лопес ранее тренировал «Пеньяроль», «Пачуку» и другие клубы в Центральной и Южной Америке. На этом посту он сменит легендарного Оскара Табареса, руководившего командой 15 лет.
Уругвая еще сохранил шансы на попадание на ЧМ-2022. Команда идет 7-й в отборе в Южной Америке, уступая 4-й Колумбии лишь одно очко.
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