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Сборная Венесуэлы вместе с форвардом «Динамо» разгромно уступила Чили
Рамирес провел на поле 74 минуты
Фото: Getty Images
Форвард «Динамо» Эрик Рамирес сыграл за сборную Венесуэлы в матче отбора на ЧМ-2022 против Чили.
Команда динамовца проиграла со счетом 0:3. Рамирес провел на поле 74 минуты, а потом был заменен.
У 22-летнего Рамиреса 1 гол в 6-ти матчах за сборную Парагвая.
Напомним, в других матчах отбора на ЧМ-2022 Бразилия и Аргентина одержали синхронные победы.