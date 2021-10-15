Сборная Венесуэлы вместе с форвардом «Динамо» разгромно уступила Чили

Рамирес провел на поле 74 минуты

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Форвард «Динамо» Эрик Рамирес сыграл за сборную Венесуэлы в матче отбора на ЧМ-2022 против Чили.



Команда динамовца проиграла со счетом 0:3. Рамирес провел на поле 74 минуты, а потом был заменен.

У 22-летнего Рамиреса 1 гол в 6-ти матчах за сборную Парагвая.

Напомним, в других матчах отбора на ЧМ-2022 Бразилия и Аргентина одержали синхронные победы.