Сборная Южной Кореи обыграла Сирию и обеспечила себе 10-й выход на чемпионат мира подряд

«Тигры» справились и без Сона

Фото - KFA

В восьмом туре азиатского отбора на чемпионат мира-2022 сборная Республики Корея переиграла Сирию.

Победу «тиграм» обеспечили голы Ким Чжин-Су и Квон Чхан Хуна. Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в матче не играл.

Таким образом, Южная Корея точно не опустится ниже проходного второго места. Ранее квалификацию себе обеспечила команда Ирана. Теперь соперники будут бороться лишь за лучший посев при жеребьевке.

Кроме них на Мундиаль уже вышли 13 сборных. Это Катар, Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды и Аргентина.

Отбор на ЧМ-2022 (Азия), третий этап. Группа A, восьмой тур

Сирия – Респулика Корея 0:2

Голы: Ким Чжин-Су, 53, Квон Чхан Хун, 71