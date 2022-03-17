Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022

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Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноел Муни рассказал, какие варианты с квотами на чемпионат мира-2022 рассматривает FIFA в связи с нападением россии на Украину.



Слова Муни приводит thenational.wales:

Нам было бы очень удобно, если бы Украина получила прямую путевку на ЧМ, а остальные три команды боролись бы между собой за еще одно место.

Но это означало бы дополнительную команду на чемпионате мира, поскольку остались мы, Шотландия и Австрия – и для нас очень важно пройти квалификацию на чемпионат мира.

Турнир длится всего 28 дней, попытаться вписать дополнительную команду очень тяжело. Мы хотим дать Украине как можно больше времени, чтобы они заявили, что готовы играть в июне.

Никто не говорит о переносе на другую дату после июня. Есть возможность, что Украина вообще не сыграет, но никто не заинтересован в этом Мы постараемся обеспечить проведение матчей Лиги наций, но у финала плей-офф отбора на чемпионат мира будет приоритет.