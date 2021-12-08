Моуриньо №2. Ротань купил игроку молодежной сборной Украины бутсы
Сборные Украины U-19 и U-17 узнали своих соперников по Евро-2023
Матчи пройдут в 2022-м году
14:21
Трофей Евро-2023 / фото - UEFA
Сборная Украины U-19 узнала своих соперников в квалификационном этапе Евро-2023.
«Сине-желтым» предстоит сыграть с Швецией, Кипром и Косово.
Мини-турнир пройдет в Швеции с 17-го по 23-е ноября 2022-го года.
Команда U-17 также прошла жеребьевку на Евро-2023 в своей возрастной категории и попала в группу к Боснии и Герцеговине, Азербайджану и Лихтенштейну.
Игры пройдут в Боснии и Герцеговине в период 24-30 октября 2022-го года.
Сборная Украины до 21-го года под руководством Ротаня продолжает борьбу в квалификации на Евро-2023. Команда идет на втором месте в своей группе, отставая от Франции на 3 пункта.
Ранее Ротань по примеру Моуриньо купил одному из подопечных бутсы.
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